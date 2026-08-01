Тошнота, диарея, лихорадка: Любителям недожаренного шашлыка напомнили о главной опасности
Диетолог Русакова: Поедание недожаренного шашлыка может спровоцировать листериоз
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Недостаточно прожаренный шашлык может стать причиной бактериальных, вирусных и паразитарных инфекций, предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова. По её словам, опасные микроорганизмы способны вызвать острое кишечное расстройство, а в отдельных случаях поразить мозг, лёгкие и глаза.
В сырой или плохо приготовленной свинине и говядине могут находиться сальмонелла, листерия, кишечная палочка, а также возбудители токсоплазмоза и трихинеллёза. Наиболее уязвимы беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом. Чтобы снизить риск заражения, нужно покупать мясо в проверенных магазинах, проверять документы о качестве и соблюдать гигиену во время маринования и приготовления. Готовность продукта лучше контролировать термощупом.
«При появлении симптомов, таких как тошнота, диарея, лихорадка, незамедлительно обращайтесь к врачу», — подчеркнула эксперт в беседе с «Абзацем».
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