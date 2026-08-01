Нужен живой разговор: Эксперт объяснил, почему в России хотят ввести устный ЕГЭ по истории

Устная часть ЕГЭ по истории позволит объективнее оценивать знания школьников на фоне распространения искусственного интеллекта. Об этом заявил эксперт в сфере образования Арслан Хасавов, комментируя планы Рособрнадзора ввести такой экзамен к 2030 году.

По его словам, нейросети уже активно используют для выполнения и проверки домашних заданий, поэтому привычные письменные форматы постепенно теряют эффективность. Устный ответ поможет проверить, насколько выпускник действительно понимает исторический материал и способен самостоятельно рассуждать.

«История — это тот предмет, в котором проверить знания учащегося, с учётом развития современных технологий, можно только в рамках очной беседы и устного экзамена, именно поэтому Рособрнадзор принял такое решение», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская выступила за введение устной части ЕГЭ по ряду предметов. Она подчеркнула, что выпускник школы обязан владеть связной речью.