Thairath: Суд в Паттайе не стал освобождать под залог убийц россиян

Суд в Паттайе не стал освобождать под залог фигурантов дела об убийстве россиян. Как пишет газета Thairath, Фемида сослалась на особую тяжесть совершённого преступления и риск того, что они могут попытаться скрыться от правосудия.

Напомним, в Паттайе полиция задержала двоих местных жителей, подозреваемых в убийстве двух россиян — 22-летней Дианы и её 17-летнего брата Романа. Уроженцы Тюменской области переехали в Таиланд несколько лет назад и пропали 26 июля. В последний раз ребят заметили, когда они сели на байк. Начались масштабные поиски. Как оказалось, наши соотечественники стали целью ограбления, в результате которого юношу застрелили, а его сестру забили до смерти. Тела захоронили, а мотоцикл разобрали и закопали. Жители Таиланда требуют для преступников смертной казни. Тем временем власти приносят извинения за трагедию и заявляют о готовности применить к убийцам высшую меру наказания.