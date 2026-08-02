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Регион
2 августа, 01:25

В Британии объяснили атаку Украины на иранское судно желанием угодить Трампу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Удар Украины по иранскому судну мог быть попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировать поддержку политики президента США Дональда Трампа, считает бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

По словам Прауда, внутри Украины усиливается недовольство, поскольку значительная часть граждан выступает за завершение боевых действий, однако Зеленский не заинтересован в скором окончании конфликта.

«И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт», — отметил он.

Экс-посол также заявил, что подобные действия несут риски для Украины из-за возможного ответа со стороны Ирана.

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Напомним, 25 июля Украина нанесла удар по иранскому судну, в результате чего погиб один член экипажа и ещё один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого Киев заявил о непреднамеренном характере атаки.

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Артём Гапоненко
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