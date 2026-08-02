В Британии объяснили атаку Украины на иранское судно желанием угодить Трампу

Удар Украины по иранскому судну мог быть попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировать поддержку политики президента США Дональда Трампа, считает бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

По словам Прауда, внутри Украины усиливается недовольство, поскольку значительная часть граждан выступает за завершение боевых действий, однако Зеленский не заинтересован в скором окончании конфликта.

«И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт», — отметил он.

Экс-посол также заявил, что подобные действия несут риски для Украины из-за возможного ответа со стороны Ирана.

Напомним, 25 июля Украина нанесла удар по иранскому судну, в результате чего погиб один член экипажа и ещё один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого Киев заявил о непреднамеренном характере атаки.