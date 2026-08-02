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2 августа, 04:35

Прокуратура потребует ужесточить условный приговор и штраф Лерчек

Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС/Сандурская Софья

Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС/Сандурская Софья

Прокуратура решила обжаловать приговор блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек). Гособвинение считает назначенное наказание слишком мягким и намерено добиваться его ужесточения в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

«Гособвинение <...> будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания»,приводит комментарий источника ТАСС.

Суд назначил Валерии Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, в течение трёх лет ей запретили продвигать свой бренд в интернете.

Защита Лерчек обжалует приговор суда о пяти годах условно
Защита Лерчек обжалует приговор суда о пяти годах условно

Суд признал блогера виновной в проведении валютных операций с использованием поддельных документов. Сама Чекалина вину не признала. Во время рассмотрения дела прокуратура просила назначить ей шесть лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

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Лия Мурадьян
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