Министр труда Германии заявила, что ситуация с бюджетом ФРГ катастрофическая

Министр труда Германии Бербель Бас заявила о сложной ситуации с бюджетом страны. По её словам, финансовое положение ФРГ сейчас можно назвать катастрофическим.

В интервью телеканалу ZDF она также отметила, что Германия потеряла прежние позиции в ряде технологических направлений. По словам министра, другие государства начали опережать страну в этих сферах. Бас подчеркнула, что на экономику Германии влияют и внешние факторы, включая продолжающиеся международные конфликты.

«Безрассудная война Трампа и вызванный ею глобальный скачок цен на энергоносители на данный момент замедляют положительную динамику в экономике», — заявил ранее министр финансов Ларс Клингбайль.

В немецком бюджете возник дефицит налоговых поступлений. Власти связывали ухудшение экономических показателей с ростом цен на энергоносители и последствиями мировых кризисов.

Ранее немецкое издание Junge Welt заявило о риске нового витка ядерного противостояния из-за планов НАТО по усилению своего потенциала в Европе. В публикации утверждается, что США могли разместить ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит и рассматривают аналогичные шаги в других странах Европы. Также в Германии растёт недовольство перспективами Фридриха Мерца на посту канцлера. Хотя официально возможный уход главы правительства в партии пока не обсуждают, чтобы не омрачать летний период, уже рассматриваются варианты его замены.