В Санкт-Петербурге загорелась кровля здания на Лиговском проспекте
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В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло возгорание кровли здания на Лиговском проспекте. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 3 августа в 02:49.
Огонь распространился по крыше строения размером 150 на 30 метров. Площадь горения кровли составила 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. В ликвидации пожара задействованы четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в квартире на Будапештской улице. В результате возгорания во Фрунзенском районе погибли двое детей, ещё одна женщина пострадала и была госпитализирована. Региональный Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.
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