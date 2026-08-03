В Санкт-Петербурге загорелась кровля здания на Лиговском проспекте

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло возгорание кровли здания на Лиговском проспекте. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 3 августа в 02:49.

Огонь распространился по крыше строения размером 150 на 30 метров. Площадь горения кровли составила 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. В ликвидации пожара задействованы четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС.