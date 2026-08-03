Авдеев: Число пострадавших при атаке на склад под Владимиром выросло до трёх

После удара беспилотников по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области стало известно о третьем раненом. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава региона Александр Авдеев.

Изначально сообщалось, что при налёте на складской комплекс пострадали двое.

По словам губернатора, третьим пострадавшим оказался молодой человек, повредивший палец на руке. Авдеев также уточнил, что пациента уже доставили в Собинскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь, и теперь он будет долечиваться амбулаторно.

Напомним, утром 3 августа во Владимирской области загорелся логистический центр Wildberries. Возгорание произошло из-за атаки беспилотников. В компании РВБ подтвердили инцидент и сообщили, что сотрудников успели вывести из здания.