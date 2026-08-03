СК квалифицировал удар по логистическому центру WB под Владимиром как теракт

Главное следственное управление СК РФ открыло уголовное производство по статье о террористическом акте. Поводом послужил налёт украинских вооружённых формирований на гражданскую инфраструктуру в Собинском муниципальном округе.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооружёнными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (ст. 205 УК РФ)», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи работают на месте происшествия, собирая доказательства причастности ВСУ. В дальнейшем виновных планируют привлечь к ответственности в рамках российского законодательства.