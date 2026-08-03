Сто килограммов взрывчатки против засухи: Румыния борется за свой единственный атомный оплот

В Румынии военные уничтожают скалу на дне Дуная, чтобы удержать в работе один из реакторов атомной электростанции. Об этом рассказал телеканал Digi24.

Румыния взорвала русло Дуная, чтобы спасти Чернаводскую АЭС. Видео © Х / TVR Info

Два взрыва уже прогремели, но нужного результата они не дали. Заместитель командующего Военно-морскими силами страны Марсель Некулае сообщил, что рассчитывали обойтись именно ими. Однако скала оказалась крепче, чем предполагали. Из-за этого власти решили продолжить операцию и заложить больше взрывчатки — вместо 30 килограммов взять 100.

Сообщается, что к работам привлекли свыше 100 военных. Боевые водолазы провели серию испытаний. На понедельник запланированы три контролируемых подрыва, каждый с мощным зарядом. Задача — направить воду из рукава Бала в русло Старого Дуная.

Ранее Life.ru писал, что климатический коллаж в Европе бьет по атомной энергетике: рекордный тепловой стресс и обмеление рек вынуждают страны экстренно пересматривать графики работы АЭС. Так, французская EDF уже приостановила три реактора и урезала генерацию еще на восьми энергоблоках — главный лимитирующий фактор, перегрев технической воды. Румыния последовала этому примеру, законсервировав один из двух реакторов на станции в Чернаводэ. Особенно драматичная ситуация складывается в Венгрии: из-за критического падения уровня Дуная работа АЭС «Пакш» временно прекращена. Глава правительства назвал наступившую неделю «пятидневкой риска», предупредив население о надвигающемся дефиците электроэнергии.