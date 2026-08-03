Основательницу кооператива обвинили в хищении 1 млрд у 1148 человек

Основательницу кредитного потребительского кооператива в Кирове обвинили в хищении более миллиарда рублей у 1148 человек. Расследование уголовного дела завершено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, женщина более десяти лет привлекала деньги граждан, обещая им высокую доходность по вложениям. Однако взятые на себя обязательства кооператив не исполнил.

Полученные средства обвиняемая, как полагает следствие, легализовывала через подконтрольные организации и индивидуальных предпринимателей. В частности, деньги якобы направлялись на строительство жилых домов. Кроме того, женщине вменяют присвоение ещё пяти миллионов рублей, полученных от предпринимателя для развития бизнеса.

Потерпевшими по делу признаны жители Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и Севастополя. Материалы расследования заняли 211 томов.

На имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц наложен арест на сумму свыше 219 млн рублей. При этом общая сумма предполагаемого ущерба превышает один миллиард.

Уголовное дело направили в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения. После этого его должны передать в суд для рассмотрения по существу.

А ранее аферистка, обманувшая россиян почти на миллиард рублей, вышла из колонии по УДО. Наибольший ущерб понесли жители Кабардино-Балкарии. Сообщники активно привлекали вкладчиков, обещая баснословные доходы (до 100%) от инвестиций в медицинское оборудование, при этом используя для рекламы популярных блогеров.