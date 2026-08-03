Удары по логистике и беспилотникам: ВС РФ атаковали цели в 151 районе
ВС РФ поразили логистические центры и места производства дронов для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, под удар также попали места производства и хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
Цели поражались оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок.
В Минобороны уточнили, что удары были нанесены по объектам в 151 районе. Точное расположение целей и результаты их поражения в ведомстве не раскрыли.
А ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, а ещё уничтожили целый «подземный город» противника в посёлке Хотень.
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