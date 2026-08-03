Удары по логистике и беспилотникам: ВС РФ атаковали цели в 151 районе

Российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар также попали места производства и хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Цели поражались оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок.

В Минобороны уточнили, что удары были нанесены по объектам в 151 районе. Точное расположение целей и результаты их поражения в ведомстве не раскрыли.