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3 августа, 12:45

Число пострадавших при атаке БПЛА под Владимиром выросло до четырёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших при атаке БПЛА во Владимирской области выросло до четырёх. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Четвёртый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказался»,написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Авдеев сообщал об одном пострадавшем. В ходе уточнения данных выявлены еще двое граждан: мужчина с травмой пальца и женщина с повреждением ноги. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Часть товаров спасена при пожаре на складе Wildberries под Владимиром
Часть товаров спасена при пожаре на складе Wildberries под Владимиром

Напомним, в Собинском округе Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Позже стало известно, что был атакован логистический комплекс Wildberries.

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Наталья Демьянова
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