Число пострадавших при атаке БПЛА под Владимиром выросло до четырёх
Обложка © Life.ru
Число пострадавших при атаке БПЛА во Владимирской области выросло до четырёх. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Четвёртый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказался», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее Авдеев сообщал об одном пострадавшем. В ходе уточнения данных выявлены еще двое граждан: мужчина с травмой пальца и женщина с повреждением ноги. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Напомним, в Собинском округе Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Позже стало известно, что был атакован логистический комплекс Wildberries.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.