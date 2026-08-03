Число пострадавших при атаке БПЛА под Владимиром выросло до четырёх

Число пострадавших при атаке БПЛА во Владимирской области выросло до четырёх. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Четвёртый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказался», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Авдеев сообщал об одном пострадавшем. В ходе уточнения данных выявлены еще двое граждан: мужчина с травмой пальца и женщина с повреждением ноги. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.