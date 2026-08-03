Зеленский уволил постпреда Украины при ЮНЕСКО и нескольких послов

Омельченко занимал этот пост с ноября 2020 года, а с апреля 2021-го параллельно исполнял обязанности посла Украины в Монако. Вместе с ним своих должностей лишились главы дипломатических миссий в Тунисе, Ливии, Австрии, Таджикистане, Киргизии, а также в Сингапуре и Брунее.

Данные отстранения от должности стали очередным звеном в масштабных кадровых чистках, происходящих в Киеве. Так, ранее Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с поста посла Украины в США. Стефанишина возглавила украинское дипломатическое представительство в Вашингтоне в августе 2025 года, сменив на этой должности Оксану Маркарову. О решении покинуть дипломатическую службу стало известно ещё в середине июля 2026 года. её место в Вашингтоне может занять бывший премьер-министр Юлия Свириденко, также лишившаяся своего поста в ходе недавних перестановок в правительстве.