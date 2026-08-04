После атаки ВСУ три члена экипажа судна Nadezhda находятся в тяжёлом состояни
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Три члена экипажа судна, которое атаковали украинские беспилотники, находятся в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Чёрном море на маршруте между Турцией и Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.
«Пожар на судне продолжается. По предварительной информации, состояние трёх членов экипажа тяжёлое», — сказал собеседник агентства.
По данным турецкого агентства İHA, судно перевозило овощи и фрукты из Турции в Россию. В результате атаки пострадали четыре человека. Капитан судна Ялчын Шахин сообщил, что украинская сторона использовала для удара шесть-семь беспилотников. На борту находились 22 человека, включая 13 граждан Турции.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали судно Nadezhda под флагом Камеруна, перевозившее свежие овощи и фрукты. Позднее Министерство транспорта Турции указало, что судно типа Ро-Ро направлялось из Новороссийска в Самсун. Атака произошла примерно в 20 морских милях от российского побережья. Военно-морские силы России эвакуировали 22 членов экипажа в порт Новороссийска.
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