После атаки ВСУ три члена экипажа судна Nadezhda находятся в тяжёлом состояни

Три члена экипажа судна, которое атаковали украинские беспилотники, находятся в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Чёрном море на маршруте между Турцией и Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Пожар на судне продолжается. По предварительной информации, состояние трёх членов экипажа тяжёлое», — сказал собеседник агентства.

По данным турецкого агентства İHA, судно перевозило овощи и фрукты из Турции в Россию. В результате атаки пострадали четыре человека. Капитан судна Ялчын Шахин сообщил, что украинская сторона использовала для удара шесть-семь беспилотников. На борту находились 22 человека, включая 13 граждан Турции.