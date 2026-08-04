Вспышки бывают и в России: В Центре им. Гамалеи раскрыли, грозит ли миру эпидемия легионеллёза

Вспышка легионеллёза в швейцарском Базеле не означает, что заболевание начнёт массово распространяться по Европе и будет завезено в Россию туристами. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Белобородов.

По его словам, отдельные случаи и локальные вспышки легионеллёза происходят в разных странах, в том числе могут возникать в России, но от человека к человеку инфекция практически не передаётся, поэтому эпидемия по сценарию гриппа или коронавируса маловероятна.

«Легионеллёз есть повсеместно, и у нас, в России, он тоже есть, просто его плохо диагностируют. Заболевание может протекать как пневмония с кишечной инфекцией, что-то совместное, но клинически отделить её от пневмонии другой этиологии довольно сложно. Существует стандартный тест мочи на антиген легионеллы, но у нас, к сожалению, после того как закрыли границы, этот тест не делают», — объяснил собеседник Life.ru.

Легионеллёз вызывают бактерии Legionella, которые способны размножаться в тёплой и застоявшейся воде. Опасность возникает, когда заражённая жидкость превращается в мелкий аэрозоль и попадает в дыхательные пути. Источниками могут стать душевые системы, джакузи, фонтаны, увлажнители и промышленные градирни, использующие воду для охлаждения.

При этом обычный бытовой кондиционер сам по себе не считается типичным источником легионелл. Риск связан прежде всего не с «грязным воздухом», а с оборудованием, внутри которого есть вода, подходящая температура и условия для размножения бактерий.

Болезнь легионеров представляет собой форму пневмонии. Первые симптомы обычно появляются через несколько дней после заражения: повышается температура, возникают кашель, слабость, головная и мышечная боль. У некоторых пациентов могут появиться расстройство пищеварения и спутанность сознания.

«В целом, вылечить больного несложно, да и в эпидемию это точно не выльется. Конечно, туристы могут завезти болезнь из Европы, но так как от человека к человеку она не передается, эпидемия почти невозможна», — заверил собеседник Life.ru.

Напомним, что поводом для обсуждения стала ситуация в швейцарском кантоне Базель-Штадт. Там легионеллёз выявили у 26 человек, 25 пациентов госпитализировали, семерым потребовалась интенсивная терапия. Один заболевший умер. Предполагаемый источник заражения власти связали с водяными охлаждающими установками на крыше офисного здания. А за неделю до этого болезнь легионеров унесла жизни шести американцев.