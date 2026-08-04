Организатору смертельной экскурсии по коллектору Неглинки скостили срок после апелляции
Суд смягчил приговор фигуранту дела о гибели группы диггеров в коллекторе Москвы
Александр Ким. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Мосгорсуд переквалифицировал обвинение и снизил наказание Александру Киму — одному из фигурантов дела о трагической экскурсии по коллектору реки Неглинки. Срок лишения свободы сокращён с пяти с половиной до пяти лет, передаёт корреспондент газеты «Известия» из зала суда.
Приговор пересмотрели по итогам апелляции. Действия Кима переквалифицировали с части 3 статьи 238 УК РФ на часть 5 статьи 33 и часть 3 статьи 238 УК РФ.
Трагедия произошла 20 августа 2023 года. Группа в сопровождении гида спустилась в подземные коммуникации столицы, однако из-за мощного ливня уровень воды в коллекторах резко поднялся. Выжить не удалось никому — погибли все восемь участников экскурсии — непреодолимый поток воды тащил тела по подземным коммуникациям несколько километров. В апреле 2025 года организаторов подземных прогулок — диггера Никиту Дубаса и руководителя компании «Спутник» Александра Кима — приговорили к восьми с половиной и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.