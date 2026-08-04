Организатору смертельной экскурсии по коллектору Неглинки скостили срок после апелляции

Мосгорсуд переквалифицировал обвинение и снизил наказание Александру Киму — одному из фигурантов дела о трагической экскурсии по коллектору реки Неглинки. Срок лишения свободы сокращён с пяти с половиной до пяти лет, передаёт корреспондент газеты «Известия» из зала суда.