Четыре сухогруза и два морских дрона: Минобороны сообщило о новых ударах в Чёрном море

Российские военные поразили четыре сухогруза, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки грузов военного назначения украинской армии. Удары также пришлись по объектам портовой инфраструктуры.

Как заявили в ведомстве, три судна находились в порту Николаева. Ещё один сухогруз был поражён в Чёрном море южнее Одессы.

В порту Черноморска российские силы ударили по контейнерному терминалу с военными грузами. Там же, согласно сообщению министерства, находился склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими.

Кроме того, в северной части Чёрного моря российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Это произошло юго-восточнее Очакова.

Для ударов применялись высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты, уточнили в Минобороны. Других подробностей о последствиях ведомство не привело.

А ранее над территорией Одесской области прогремели взрывы. Предположительно, для удара по военным целям были запущены «ониксы». Это российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия.