Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 14:23

Четыре сухогруза и два морских дрона: Минобороны сообщило о новых ударах в Чёрном море

Минобороны 4 августа сообщило об очередном поражении четырёх сухогрузов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили четыре сухогруза, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки грузов военного назначения украинской армии. Удары также пришлись по объектам портовой инфраструктуры.

Как заявили в ведомстве, три судна находились в порту Николаева. Ещё один сухогруз был поражён в Чёрном море южнее Одессы.

В порту Черноморска российские силы ударили по контейнерному терминалу с военными грузами. Там же, согласно сообщению министерства, находился склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими.

Точное попадание: «Герани» поразили энергообъекты, питавшие ВПК Украины
Точное попадание: «Герани» поразили энергообъекты, питавшие ВПК Украины

Кроме того, в северной части Чёрного моря российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Это произошло юго-восточнее Очакова.

Для ударов применялись высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты, уточнили в Минобороны. Других подробностей о последствиях ведомство не привело.

ВС РФ нанесли удар «Геранью-4» по балкеру на внешнем рейде порта Одесса
ВС РФ нанесли удар «Геранью-4» по балкеру на внешнем рейде порта Одесса

А ранее над территорией Одесской области прогремели взрывы. Предположительно, для удара по военным целям были запущены «ониксы». Это российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar