Вагенкнехт призвала власти ФРГ предложить план завершения конфликта на Украине
Сара Вагенкнехт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от курса на поставки оружия Киеву. Берлин должен предложить дипломатические шаги для завершения конфликта на Украине, написала политик в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.
Вагенкнехт назвала предотвращение прямого столкновения с Россией основной задачей немецкой политики. Она также призвала власти ФРГ учитывать риск ядерной эскалации.
«Приоритетной целью немецкой политики должно быть предотвращение прямой военной конфронтации с Россией, а также любой ядерной эскалации», — написала Вагенкнехт.
По мнению политика, нынешний курс Берлина носит односторонний характер и не помогает стабилизировать ситуацию. Она указала, что Германия сосредоточилась на увеличении поставок оружия и развитии военных возможностей Украины.
Вагенкнехт также заявила об отсутствии у Берлина самостоятельного политического подхода к завершению конфликта. Она считает, что власти Германии должны уделить основное внимание дипломатическим инициативам.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить военную помощь Украине после атаки на Геленджик. Мема обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и потребовал от Брюсселя добиваться соблюдения правил ведения боевых действий. Финский политик также заявил, что дальнейшее финансирование Киева может привести к ответным действиям России. Напомним, по данным региональных властей, удар был направлен по гражданской инфраструктуре. 58 человек пострадали, погибли семь человек.
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