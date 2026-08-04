Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от курса на поставки оружия Киеву. Берлин должен предложить дипломатические шаги для завершения конфликта на Украине, написала политик в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.

Вагенкнехт назвала предотвращение прямого столкновения с Россией основной задачей немецкой политики. Она также призвала власти ФРГ учитывать риск ядерной эскалации.

«Приоритетной целью немецкой политики должно быть предотвращение прямой военной конфронтации с Россией, а также любой ядерной эскалации», — написала Вагенкнехт.

По мнению политика, нынешний курс Берлина носит односторонний характер и не помогает стабилизировать ситуацию. Она указала, что Германия сосредоточилась на увеличении поставок оружия и развитии военных возможностей Украины.

Вагенкнехт также заявила об отсутствии у Берлина самостоятельного политического подхода к завершению конфликта. Она считает, что власти Германии должны уделить основное внимание дипломатическим инициативам.