Горько от цен: Свадьбы в России стали дороже на 30%

Полноценная свадьба с банкетом в Москве теперь обходится как минимум в 2 миллиона рублей, рассказала руководитель свадебного агентства Евгения Лейбман. По её словам, за последний год стоимость торжеств в России выросла в среднем на 20-30%.

В беседе с «Абзацем» эксперт пояснила, что подорожание затронуло все основные статьи расходов: от аренды площадки и ресторанного обслуживания до услуг фотографов, проката оборудования и покупки нарядов. Самым востребованным в столице остаётся праздник на 30-50 гостей.

Около 40% свадебного бюджета приходится на банкет, площадку и алкоголь. При этом расходы только на одного гостя в среднем достигают 10 тысяч рублей, поэтому пары всё чаще сокращают список приглашённых и отказываются от масштабных торжеств. На фоне роста цен в свадебной индустрии укрепился тренд на минимализм.

«Делается ставка на разумность: вместо сложной шоу-программы с фокусниками выбирают одного качественного ведущего. Праздники стали более камерными, экологичными и продуманными с точки зрения бюджета», — заключила специалист.

Примечательно, что почти каждый второй россиянин предпочёл бы отправиться в путешествие вместо классического празднования свадьбы. Исследование, которое есть в распоряжении Life.ru, выявило, что 46% опрошенных считают медовый месяц важнее самой церемонии.