Скромный герой из Каспийска никому не рассказал о спасении трёхлетнего малыша

Пятнадцатилетний Абдулла из Каспийска (Дагестан), спасший маленького ребёнка с подоконника открытого окна, даже не рассказал о своём поступке родителям. О случившемся отец подростка узнал от журналистов.

Школьник пояснил, что заметил людей под окнами и увидел малыша, которому грозило падение со второго этажа. Он отметил, что попытался попасть в квартиру через дверь, но, поняв, что внутри никого нет, забрался к ребёнку, снял его с подоконника и укрыл.

Подросток признался, что при подобных обстоятельствах снова поступил бы так же. Отец юноши подчеркнул, что сын всегда отличался скромностью и нередко помогает окружающим, не рассказывая об этом семье.

«Он у нас всегда кого-то то спасает, то разнимает. Нам не говорит. Мы потом от соседей узнаём», — добавил собеседник RT.

В свою очередь врио главы администрации городского округа Каспийск Арсен Шерифов сообщил, что местные власти намерены наградить Абдуллу за спасение ребёнка.

Напомним, Абдулла помог спасти малыша, который стоял на подоконнике открытого окна. Взрослых в квартире в этот момент не оказалось, а под окном находился гравий, поэтому падение могло привести к тяжёлым травмам.