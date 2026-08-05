Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 14:28

Жителю Тобольска отказали в смене пола в документах после операции в Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aroni&#x27;s cottage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aroni's cottage

В Тобольске суд отказал местному жителю, который хотел официально сменить пол в документах. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Мужчина сделал операцию по смене пола ещё в сентябре 2025 года в одной из клиник Армении. Вернувшись в Россию, он обратился в ЗАГС, чтобы изменить запись в документах, и приложил справку из армянской клиники. Но ему отказали.

Тогда он попросил провести медицинскую комиссию в российском институте эндокринологии, но там сослались на закон 2023 года, который запрещает в России смену пола. А операция была сделана уже после того, как этот закон вступил в силу.

Мужчина подал иск в суд и ссылался на то, что раньше подобные случаи решались в его пользу. Но представители ЗАГСа пояснили, что те решения касались только врождённых аномалий и были приняты до введения запрета. Суд встал на сторону ЗАГСа и постановил, что смена пола за границей не может служить основанием для изменения документов в России.

Москвича арестовали на 10 суток за фото в футболке с символикой ЛГБТ*
Москвича арестовали на 10 суток за фото в футболке с символикой ЛГБТ*

Напомним, что уголовное дело, ставшее первым в России по статье об организации деятельности движения ЛГБТ*, было возбуждено в Оренбурге в отношении владельца, администратора и арт-директора ночного клуба Pose («Поза»). Расследование началось по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. Позже Росфинмониторинг внёс администратора и арт-директора клуба Диану Камильянову** и Александра Климова** в перечень террористов и экстремистов. Впоследствии Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в России приговор по уголовному делу об организации и участии в деятельности движения ЛГБТ*.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

** Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Армения
  • Общество
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar