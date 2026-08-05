Жителю Тобольска отказали в смене пола в документах после операции в Армении

В Тобольске суд отказал местному жителю, который хотел официально сменить пол в документах. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Мужчина сделал операцию по смене пола ещё в сентябре 2025 года в одной из клиник Армении. Вернувшись в Россию, он обратился в ЗАГС, чтобы изменить запись в документах, и приложил справку из армянской клиники. Но ему отказали.

Тогда он попросил провести медицинскую комиссию в российском институте эндокринологии, но там сослались на закон 2023 года, который запрещает в России смену пола. А операция была сделана уже после того, как этот закон вступил в силу.

Мужчина подал иск в суд и ссылался на то, что раньше подобные случаи решались в его пользу. Но представители ЗАГСа пояснили, что те решения касались только врождённых аномалий и были приняты до введения запрета. Суд встал на сторону ЗАГСа и постановил, что смена пола за границей не может служить основанием для изменения документов в России.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

** Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга