Жителю Тобольска отказали в смене пола в документах после операции в Армении
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В Тобольске суд отказал местному жителю, который хотел официально сменить пол в документах. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.
Мужчина сделал операцию по смене пола ещё в сентябре 2025 года в одной из клиник Армении. Вернувшись в Россию, он обратился в ЗАГС, чтобы изменить запись в документах, и приложил справку из армянской клиники. Но ему отказали.
Тогда он попросил провести медицинскую комиссию в российском институте эндокринологии, но там сослались на закон 2023 года, который запрещает в России смену пола. А операция была сделана уже после того, как этот закон вступил в силу.
Мужчина подал иск в суд и ссылался на то, что раньше подобные случаи решались в его пользу. Но представители ЗАГСа пояснили, что те решения касались только врождённых аномалий и были приняты до введения запрета. Суд встал на сторону ЗАГСа и постановил, что смена пола за границей не может служить основанием для изменения документов в России.
Напомним, что уголовное дело, ставшее первым в России по статье об организации деятельности движения ЛГБТ*, было возбуждено в Оренбурге в отношении владельца, администратора и арт-директора ночного клуба Pose («Поза»). Расследование началось по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. Позже Росфинмониторинг внёс администратора и арт-директора клуба Диану Камильянову** и Александра Климова** в перечень террористов и экстремистов. Впоследствии Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в России приговор по уголовному делу об организации и участии в деятельности движения ЛГБТ*.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
** Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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