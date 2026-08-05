Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 14:43

«Роскосмос»: Пожар в ЦНИИмаш не угрожает управлению российской части МКС

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Роскосмос» прокомментировал пожар в одном из корпусов ЦНИИмаш в подмосковном Королёве. В ведомстве сообщили о локализации возгорания, эвакуации сотрудников и отсутствии угрозы для людей.

Причиной тревоги стало срабатывание пожарной сигнализации в одном из зданий предприятия. При проверке специалисты обнаружили задымление в подвальной части корпуса. После обнаружения признаков возгорания сотрудников учреждения оперативно вывели из здания. На место прибыли пожарные подразделения, которые начали борьбу с огнём.

Спасателям удалось локализовать пожар. Сейчас продолжаются работы, направленные на его полное устранение. Для выяснения обстоятельств произошедшего сформировали оперативный штаб. Причины возгорания специалисты назовут после завершения ликвидации.

В «Роскосмосе» отдельно отметили, что происшествие не повлияло на работу российского сегмента Международной космической станции. Управление полётом продолжается в штатном режиме. Представители ЦНИИмаш выразили благодарность экстренным службам за оперативную реакцию и профессиональные действия.

«Горит всё, там люди!» Эмоциональное видео от хозяйки квартиры, которую спалила нежелавшая съезжать пенсионерка
«Горит всё, там люди!» Эмоциональное видео от хозяйки квартиры, которую спалила нежелавшая съезжать пенсионерка

Ранее стало известно, что на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королёве произошёл пожар. Причиной инцидента могло стать короткое замыкание. После прибытия спасателей огонь удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Роскосмос
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar