«Роскосмос»: Пожар в ЦНИИмаш не угрожает управлению российской части МКС

«Роскосмос» прокомментировал пожар в одном из корпусов ЦНИИмаш в подмосковном Королёве. В ведомстве сообщили о локализации возгорания, эвакуации сотрудников и отсутствии угрозы для людей.

Причиной тревоги стало срабатывание пожарной сигнализации в одном из зданий предприятия. При проверке специалисты обнаружили задымление в подвальной части корпуса. После обнаружения признаков возгорания сотрудников учреждения оперативно вывели из здания. На место прибыли пожарные подразделения, которые начали борьбу с огнём.

Спасателям удалось локализовать пожар. Сейчас продолжаются работы, направленные на его полное устранение. Для выяснения обстоятельств произошедшего сформировали оперативный штаб. Причины возгорания специалисты назовут после завершения ликвидации.

В «Роскосмосе» отдельно отметили, что происшествие не повлияло на работу российского сегмента Международной космической станции. Управление полётом продолжается в штатном режиме. Представители ЦНИИмаш выразили благодарность экстренным службам за оперативную реакцию и профессиональные действия.

Ранее стало известно, что на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королёве произошёл пожар. Причиной инцидента могло стать короткое замыкание. После прибытия спасателей огонь удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.