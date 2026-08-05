«Свежая кровь»: Военкор объяснил суть назначения боевых генералов в тыловые штабы

Военный корреспондент Александр Коц в материале для kp.ru объяснил суть кадровых решений президента РФ Владимира Путина по обновлению оборонного ведомства. По его словам, ключевые должности в тыловых штабах заняли не кабинетные чиновники, привыкшие действовать по инструкции, а боевые генералы, только что вернувшиеся с передовой.

Коц подчеркнул, что эти люди досконально знают слабые места на линии боевого соприкосновения и проблемы ближнего тыла. Каждый из них не раз критиковал тыловиков за задержки поставок, а теперь главная опора фронта оказалась в руках тех, кто лично прошёл через боевые действия. Президент, по мнению военкора, сознательно усиливает тыл опытными военачальниками, назначая на ответственные посты людей, уже зарекомендовавших себя в реальных условиях.

Коц назвал эти назначения «свежей кровью, которой не хватало военной структуре».

Ранее президент Владимир Путин подписал указы о назначении генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны, освободив его от предыдущей должности, и Андрея Иванаева главой Центрального военного округа. Путин высоко оценил Солодчука, назвав его талантливым командиром, который руководил группировкой «Центр» и был главой службы тыла. Солодчук — Герой России, командовал 7-й дивизией и 36-й армией, с декабря 2024 года руководил группировкой «Курск» и освободил Суджу, а с мая 2025-го командовал ЦВО.