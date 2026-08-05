Джаред Лето лишился роли в фильме «Убийство» из-за обвинений в педофилии

Американский актёр и музыкант Джаред Лето потерял роль в картине Барри Левинсона «Убийство» на фоне обвинений в домогательствах и сексуализированном насилии. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, прежде участие актёра в проекте считалось практически делом решённым. Однако в итоге создатели ленты решили не включать его в актёрский состав. Один из источников пояснил, что игнорировать выдвинутые обвинения стало попросту нельзя. Кроме того, на окончательное решение мог повлиять и кассовый провал фильма «Трон: Арес» с участием Лето.