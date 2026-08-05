СК возбудил дело о теракте после удара дрона по больнице в Донецке

Уголовное дело по статье «Террористический акт» возбуждено по факту удара украинского БПЛА по больнице в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди», — подчеркнула она.