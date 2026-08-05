16-летний Павел Полех стал самым юным автором гола в истории «Спартака»

Полузащитник Павел Полех стал самым молодым футболистом, забившим мяч за московский «Спартак». О новом рекорде сообщили в Telegram-канале красно-белых.

Историческое событие произошло в среду в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга». Полех появился на поле на 73-й минуте, заменив Кристофера Ву, а спустя 11 минут отправил пятый мяч в ворота соперника.

На момент игры хавбеку исполнилось 16 лет, 7 месяцев и 30 дней. Предыдущее достижение принадлежало грузинскому легионеру Жано Ананидзе, который отличился в Кубке России в июле 2009 года в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 5 дней. Теперь именно Полех удерживает это звание.

Напомним, московский «Спартак» разгромил «Оренбург» в первом туре группового этапа Кубка России со счётом 5:1. Красно-белые с первых минут захватили инициативу на своём поле, дублем отметился Манфред Угальде, по одному мячу забили Пабло Солари, Наиль Умяков и Павел Полех. Единственный гол гостей на счету Рената Голыбина. После стартового тура «Спартак» и «Родина» делят лидерство в группе А с тремя очками, «Оренбург» и «Рубин» баллов пока не набрали.