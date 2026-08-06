Чем сильнее тошнит — тем лучше лечение? Онколог развенчал миф, в который верят тысячи пациентов

Тошнота, слабость и тяжёлое самочувствие после химиотерапии вовсе не означают, что лечение работает лучше. Главный врач АСС Медикал, онколог, химиотерапевт и реаниматолог Сергей Астафуров рассказал Life.ru, почему одни пациенты продолжают жить привычной жизнью во время терапии, а другие сталкиваются с выраженными побочными эффектами.

По словам специалиста, реакция организма зависит не только от диагноза, но и от множества других факторов. Под термином «химиотерапия» скрывается большое количество различных препаратов и схем лечения, которые отличаются механизмом действия, дозировками и спектром возможных побочных эффектов. Кроме того, современная онкология широко использует таргетную терапию, иммунотерапию и их комбинации, каждая из которых переносится по-разному.

Прежде всего важно понимать, что под словом «химиотерапия» скрывается большое количество различных препаратов и схем лечения. Они отличаются механизмом действия, дозировками и спектром возможных побочных эффектов. Сергей Астафуров Главный врач АСС Медикал, онколог, химиотерапевт и реаниматолог

Астафуров отметил, что на переносимость лечения влияют возраст, общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, работа печени и почек, питание, физическая активность и индивидуальные особенности обмена веществ. Кроме того, врач обязательно оценивает функциональный статус пациента (ECOG), который помогает подобрать оптимальную схему лечения: кому-то подходят более интенсивные варианты терапии, а кому-то — более щадящие.

«Даже у пациентов с одинаковым диагнозом и одинаковой схемой лечения реакция организма может существенно отличаться. Это не означает, что лечение подобрано неправильно или болезнь протекает тяжелее», — подчеркнул он.

Врач добавил, что заранее со стопроцентной точностью предсказать переносимость лечения невозможно. Однако ещё до начала терапии специалисты оценивают общее состояние пациента, результаты анализов и возможные факторы риска, чтобы подобрать наиболее безопасную тактику. Не менее важна своевременная сопроводительная терапия, которая помогает значительно уменьшить выраженность многих побочных эффектов и сделать лечение более комфортным.

Если во время лечения ухудшается самочувствие или изменяются показатели анализов, важно как можно раньше сообщить об этом врачу. Своевременная коррекция возникших нарушений позволяет повысить вероятность того, что лечение удастся продолжить без вынужденных перерывов.

Отдельно Астафуров остановился на распространённом заблуждении, что чем тяжелее переносится химиотерапия, тем эффективнее она действует.

«Выраженность побочных эффектов не является показателем эффективности лечения, как и хорошее самочувствие во время терапии также не означает, что препараты не работают. Оценить результат можно только по данным обследований, лабораторных исследований и тому, как опухоль отвечает на проводимое лечение», — заключил Сергей Астафуров.

Ранее Life.ru писал, что современные методы лечения позволили многим пациентам с онкологическими заболеваниями жить значительно дольше. Специалисты отмечают рост числа людей, которые после постановки диагноза входят в длительную ремиссию благодаря ранней диагностике и новым подходам к терапии. Среди них — таргетная терапия, иммунотерапия и персонализированные схемы лечения, которые подбирают с учётом особенностей конкретного пациента.