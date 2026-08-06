Гимнастика для артерий: Смех оказался отличным источником пользы для сердца

Когда человек искренне смеётся, в организме запускается целый каскад физиологических реакций. Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал Life.ru, как смех влияет на сердце и сосуды и почему регулярные положительные эмоции могут стать частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевой момент — влияние на эндотелий. Это внутренняя выстилка сосудов, которая регулирует их тонус. Исследования показывают, что смех стимулирует выработку оксида азота (NO) — молекулы, которая заставляет сосуды расширяться, улучшая кровоток. Проще говоря: смех работает как мягкая «гимнастика» для ваших артерий. Евгений Кокин Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Кардиолог отметил, что смех действительно способен способствовать снижению артериального давления, однако речь идёт не о мгновенном эффекте, а о долгосрочном влиянии при регулярной практике. Это связано с улучшением эластичности сосудов, снижением хронического стресса — одного из главных факторов развития гипертонии — и нормализацией вариабельности сердечного ритма.

При этом специалист подчеркнул, что смех не заменяет гипотензивные препараты и не может рассматриваться как самостоятельный метод лечения. Это лишь вспомогательный, но ценный инструмент комплексной профилактики.

Крупное японское исследование показало, что у людей, смеющихся реже одного раза в месяц, риск сердечно-сосудистых событий был на 62% выше, а риск смерти от всех причин — почти в два раза выше по сравнению с теми, кто смеётся хотя бы еженедельно. Другое исследование продемонстрировало, что после просмотра комедии кровоток в плечевой артерии улучшался на 22%, тогда как после просмотра драмы снижался на 35%. Американская кардиологическая ассоциация также отмечает связь положительных эмоций, включая смех, с улучшением функции эндотелия и снижением жёсткости артерий.

Чёткой «дозировки» смеха не существует. Однако эпидемиологические исследования позволяют рекомендовать искренне смеяться хотя бы несколько раз в неделю, а ещё лучше — ежедневно по 5–10 минут. Для этого подойдут добрые комедии, юмористические передачи, общение с людьми, с которыми легко и весело, практики «йоги смеха», а также воспоминания о забавных жизненных ситуациях. При этом, по словам врача, именно искренний смех даёт выраженный физиологический эффект — механический или «дежурный» смех действует значительно слабее.

Кроме влияния на сердце и сосуды смех способствует повышению уровня иммуноглобулинов и активности NK-клеток, стимулирует выработку эндорфинов, снижает тревожность, улучшает сон и повышает устойчивость к стрессу. Совместный смех также укрепляет социальные связи, которые сами по себе считаются доказанным фактором снижения сердечно-сосудистых рисков.

«Смех — это бесплатный, безопасный и приятный способ поддержать здоровье сердца. Он не лечит ишемическую болезнь или гипертонию самостоятельно, но в комплексе с медикаментозной терапией, физической активностью и правильным питанием создаёт мощный профилактический эффект. Поэтому не ждите, пока жизнь «подкинет» повод для смеха. Создавайте его сами. Улыбнитесь прямо сейчас — это уже первый шаг к здоровью», — резюмировал Кокин.

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