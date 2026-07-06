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6 июля, 15:05

Желание мести может привести к инсульту и саморазрушению, предупредил кардиолог

ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Желание мести может серьёзно ударить по здоровью и запустить процесс саморазрушения организма, предупредил кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, длительная навязчивая злость становится для организма постоянным стрессом. На этом фоне повышается выработка кортизола, адреналина и норадреналина.

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Кроме того, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой, чтобы обеспечивать мозг энергией в состоянии напряжения. Такое состояние сохраняется всё время, пока человек прокручивает в голове сценарии отмщения. Фактически он тратит собственные ресурсы, даже если внешне ничего не происходит.

«По сути, это приводит к саморазрушению. Человек рискует получить инсульт», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

Он добавил, что после достижения желаемого организм не может мгновенно перестроиться обратно. Стрессовая реакция продолжается, а вместе с ней остаются и риски для сердечно-сосудистой системы, вплоть до инсульта и тяжёлых последствий.

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Ранее врач объяснил, как спиртное доводит до инсульта. Кроме того, названы скрытые источники сахара, которые годами разрушают сосуды.

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Борис Эльфанд
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