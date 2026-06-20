«Бабочки в животе» и «мурашки в голове»: Как отличить инсульт от влюблённости

Некоторые люди ошибочно принимают ощущение «бабочек в животе» за признаки инсульта, однако эти состояния имеют совершенно разную природу и их можно отличить, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, чувство влюблённости связано с выбросом гормонов серотонина и дофамина, которые усиливают приток крови к органам малого таза и брюшной полости.

Это вызывает эйфорию и характерное покалывание или тепло в животе и является нормальной физиологической реакцией, не имеющей отношения к инсульту. Недуг же сопровождается совершенно другими симптомами: нарушением речи, мимики, сильной головной болью, головокружением, рвотой и неврологическими проблемами.

«Небольшие мурашки в голове или покалывания могут быть, но дополнительно проявляется комплекс симптомов в виде нарушения мимики, подвижности верхних конечностей», — отметил собеседник «Абзаца».

Он добавил, что с таких случаях необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, поскольку на спасение пациента и минимизацию последствий отводится ограниченное время — около 4,5 часа. Самостоятельно помочь себе человек просто не сможет.