Верховный суд Швеции отказался пересматривать передачу сухогруза Caffa Украине

Верховный суд Швеции отклонил ходатайство о пересмотре дела сухогруза Caffa, ранее задержанного шведскими властями. В судебных документах указывается, что оснований для изменения решений нижестоящих инстанций не найдено.

«Верховный суд рассмотрел материалы и не нашёл оснований для предоставления разрешения на пересмотр», — приводит выдержку из судебного решения телеканал SVT.

Теперь, после отказа в пересмотре, решение о передаче судна Украине вступает в окончательную силу. Ожидается, что процедура передачи будет завершена в ближайшее время. Российская сторона пока не комментировала окончательное решение шведского суда.