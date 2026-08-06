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Регион
6 августа, 10:09

Верховный суд Швеции отказался пересматривать передачу сухогруза Caffa Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Leonid Sorokin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Leonid Sorokin

Верховный суд Швеции отклонил ходатайство о пересмотре дела сухогруза Caffa, ранее задержанного шведскими властями. В судебных документах указывается, что оснований для изменения решений нижестоящих инстанций не найдено.

«Верховный суд рассмотрел материалы и не нашёл оснований для предоставления разрешения на пересмотр», — приводит выдержку из судебного решения телеканал SVT.

Теперь, после отказа в пересмотре, решение о передаче судна Украине вступает в окончательную силу. Ожидается, что процедура передачи будет завершена в ближайшее время. Российская сторона пока не комментировала окончательное решение шведского суда.

Суд в Швеции разрешил передать Киеву сухогруз Caffa, задержанный за вывоз зерна
Суд в Швеции разрешил передать Киеву сухогруз Caffa, задержанный за вывоз зерна

Напомним, сухогруз Caffa задержали в территориальных водах Швеции в порту Треллеборг в марте по подозрению в использовании поддельных документов и отсутствии государственной принадлежности. Капитан, гражданин России, находился под стражей до конца апреля, а затем был освобождён. Из 11 членов экипажа 10 были россиянами, и к середине мая всех их отправили домой.

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Анастасия Никонорова
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