Верховный суд Швеции отказался пересматривать передачу сухогруза Caffa Украине
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Верховный суд Швеции отклонил ходатайство о пересмотре дела сухогруза Caffa, ранее задержанного шведскими властями. В судебных документах указывается, что оснований для изменения решений нижестоящих инстанций не найдено.
«Верховный суд рассмотрел материалы и не нашёл оснований для предоставления разрешения на пересмотр», — приводит выдержку из судебного решения телеканал SVT.
Теперь, после отказа в пересмотре, решение о передаче судна Украине вступает в окончательную силу. Ожидается, что процедура передачи будет завершена в ближайшее время. Российская сторона пока не комментировала окончательное решение шведского суда.
Напомним, сухогруз Caffa задержали в территориальных водах Швеции в порту Треллеборг в марте по подозрению в использовании поддельных документов и отсутствии государственной принадлежности. Капитан, гражданин России, находился под стражей до конца апреля, а затем был освобождён. Из 11 членов экипажа 10 были россиянами, и к середине мая всех их отправили домой.
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