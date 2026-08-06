Фотограф важнее банкета: Как россияне готовятся к свадьбе и хранят воспоминания

Фото- и видеосъёмка стала одним из главных пунктов подготовки россиян к свадьбе. Поиск специалистов для сохранения воспоминаний о торжестве считают приоритетным 29% опрошенных, ещё 22% прежде всего занимаются подбором образов молодожёнов, показало исследование, результаты которого публикует Леди Mail.

По данным издания, после свадьбы снимки чаще всего хранят в облачных сервисах — такой вариант выбрали 34% участников опроса. Бумажные фотоальбомы предпочитают 31%, а компьютеры, внешние диски и смартфоны используются заметно реже.

Самыми ценными россияне считают фотографии жениха и невесты — их чаще других отправляют в печать. Также важными остаются кадры с регистрации, общие снимки с гостями и фотографии с родителями.

Большинство пар выбирают камерные торжества: у 55% респондентов на свадьбе присутствовали от 21 до 50 человек, ещё у 34% — не более 20 гостей. При этом 60% опрошенных готовы уложиться в бюджет до 100 тысяч рублей, ещё 26% потратили бы от 100 до 300 тысяч.

Кстати, полноценная свадьба с банкетом в Москве теперь обходится как минимум в 2 миллиона рублей. За последний год стоимость торжеств в России выросла в среднем на 20-30%.