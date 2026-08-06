Лоукостеры попали в зону турбулентности: Wizz Air потеряла почти €200 млн

Крупный европейский лоукостер Wizz Air завершил квартал с чистым убытком €198 млн и предупредил о нестабильности в авиационной отрасли. Годом ранее за тот же период перевозчик получил €38,4 млн прибыли.

Глава компании Йожеф Варади связал ухудшение результатов с конфликтом вокруг Ирана, подорожанием авиатоплива и изменением поведения пассажиров при бронировании билетов.

«Оставшаяся часть года принесёт как вызовы для отрасли, так и стратегические возможности», — заявил руководитель Wizz Air.

Выручка перевозчика выросла на 5,5% и достигла €1,51 млрд, однако оказалась ниже ожиданий аналитиков. Компания также предупредила, что во втором финансовом квартале доход с каждого доступного пассажирского места может снизиться.

Особенно уязвимыми оказались лоукостеры: они не могут полностью переложить подорожание топлива на пассажиров, поскольку их аудитория выбирает прежде всего дешёвые билеты. Варади ожидает, что повышенное давление на бизнес сохранится ещё около девяти месяцев.

При этом Wizz Air не собирается отказываться от расширения маршрутной сети. Руководство рассчитывает занять направления, которые могут освободиться после сокращения рейсов или ухода менее устойчивых перевозчиков.

Ранее Life.ru рассказывал, что расходы мировых авиакомпаний на топливо могут вырасти до $350 млрд. Из-за конфликта вокруг Ирана ожидаемые затраты перевозчиков увеличились почти на $100 млрд, а прогноз прибыли отрасли на 2026 год сократился почти вдвое.