Выплаты почётным донорам: суммы в 2026 году и новое в 2027-м Оглавление Кто такой почётный донор и как получить статус Сколько платят почётным донорам в 2026 году Как оформить выплату — пошагово Региональные особенности Выплаты донорам крови и костного мозга без статуса «почётный» Что изменится с 2027 года FAQ Когда приходят выплаты почётным донорам? Как оформить выплату через портал «Госуслуги»? Какая сумма выплаты почётным донорам в 2026 году? Положена ли выплата донорам костного мозга? Что изменится с 2027 года? В 2026 году почётным донорам положена ежегодная денежная выплата. Разбираем размер, порядок оформления через портал «Госуслуги» и изменения с 2027 года. 7 августа, 06:05 Выплаты и льготы для доноров в 2026: полный список и нововведения в 2027. Обложка © ТАСС /Михаил Терещенко

Почётный донор — это не только про признание и уважение, но и про реальные льготы и выплаты. В статье разберём, кто может получить этот статус, сколько платят в 2026 году, как оформить выплату пошагово и что планируют изменить с 2027 года.

Кто такой почётный донор и как получить статус

Почетный донор России — это человек, безвозмездно сдавший кровь или её компоненты определённое количество раз. Статус дают на основании Федерального закона от 20.07.2012 № 125‑ФЗ «О донорстве крови и её компонентов».

Чтобы получить это звание, нужно выполнить одно из условий:

сдать кровь и/или её компоненты (без учёта плазмы) не менее 40 раз;

сдать кровь и/или компоненты не менее 25 раз и плазму — в сумме с компонентами не менее 40 донаций;

сдать плазму не менее 60 раз.

Также важно учитывать, что, чтобы стать почётным донором, сдача крови и её компонентов должна проходить на безвозмездной основе, только такие донации учитываются для выполнения условий получения статуса. Но важно не запутаться. Та компенсация, которую вам выплачивают (либо предоставляют бесплатное питание) после сдачи крови, — не оплата за кровь, а мера поддержки.

После достижения нужного количества донаций донор подаёт заявление в учреждение службы крови, где сейчас сдаёт кровь. Если все донации были выполнены в одном учреждении, нужно просто написать заявление, если же в разных, то сперва предстоит получить справки по форме 448/у, подписанные руководителем и заверенные печатью, из каждого учреждения, где человек сдавал кровь. После подтверждения достижения необходимого количества донаций ему выдают удостоверение и нагрудный знак «Почётный донор России».

Сколько платят почётным донорам в 2026 году

Звание «Почётный донор России» — это не только удостоверение, нагрудный значок и гордость за себя, но ещё и финансовая помощь от государства. Да, людям, имеющим в нашей стране такой статус, положена ежегодная денежная выплата (ЕДВ).

В 2026 году её размер проиндексирован и составляет 19 497,68 ₽ (сумма ежегодно индексируется).

Сколько платят почетным донорам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Выплата эта федеральная, она не зависит от региона проживания, однако может дополняться региональными мерами поддержки. Выплачивается до 1 апреля, НДФЛ не облагается. Финансирование выплат почётным донорам.

Как оформить выплату — пошагово

С 30 ноября 2024 года ЕДВ для почётного донора назначается автоматически, но при важном условии: если на «Госуслугах» вы дали согласие на использование ваших банковских реквизитов для получения мер соцзащиты.

Однако, если такого разрешения вы не давали или статус почётного донора был получен ещё до 30 ноября 2024 года и вы впервые обращаетесь за выплатой, придётся подать заявление. Это можно сделать:

через портал «Госуслуги» (раздел соцвыплат и льгот);

в отделении Социального фонда России (СФР);

в МФЦ.

При личном обращении вам понадобятся паспорт и удостоверение почётного донора.

Заявление подаётся один раз, каждый год подтверждать право на выплату не нужно. Но и за предыдущие годы получить ЕДВ нельзя, если, например, у вас статус почётного донора уже как пару лет, а вы только сейчас решили обратиться за льготой.

Региональные особенности

Помимо федеральной выплаты, о которой мы только что рассказали, регионы предоставляют почётным донорам свои дополнительные меры поддержки.

Так, житель Москвы, имеющий этот статус, получает бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси и маршруток); скидку 50% на ЖКУ (в пределах социальной нормы), скидку 50% на лекарства по рецепту, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (без учёта металлокерамики и драгметаллов) по медпоказаниям; скидку до 10% в некоторых столичных сервисах по социальной карте москвича. В Московской области обеспечивают бесплатным проездом в общественном транспорте, компенсируют расходы на ЖКУ. А для пенсионеров-доноров предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата.

В Санкт-Петербурге почётным донорам предоставляют льготный именной проездной на месяц; скидку 50% на лекарства, назначенные врачом. В Ленинградской области почётным донорам выдают социальный проездной или социальную транспортную карту для льготного проезда.

Кому полагается бесплатный проезд в 2026. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Свердловская область. Если человек безвозмездно сдал кровь и (или) её компоненты в течение года в объёме, равном трём максимально допустимым дозам, ему назначают дополнительную выплату в размере 2000 рублей.

В Нижегородской области можно оформить льготный проездной (вариантов много), получить скидку на проезд в пригородных поездах, а также получить бесплатную юридическую помощь при соответствии определённым требованиям.

В Ростовской области есть своё звание «Почётный донор Ростовской области». Чтобы получить его, нужно быть зарегистрированным в Ростовской области и безвозмездно сдать кровь в чуть меньших объёмах, чем для федерального статуса (от 30 до 40 раз — кровь или от 40 до 60 — плазму). Почётному донору Ростовской области назначают выплату, размер которой равен величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в регионе на дату награждения или на дату выполнения условия для продления выплаты (чтобы и дальше её получать, нужно продолжать активную донорскую деятельность: сдавать безвозмездно кровь и (или) её компоненты не менее 3 раз либо плазму не менее 7 раз за год). Важное условие: если человек впоследствии получит федеральное звание «Почётный донор России», региональную выплату прекратят.

Выплаты донорам крови и костного мозга без статуса «почётный»

Тем, кто сдаёт кровь, но ещё не имеет статуса почётного донора, тоже положены меры поддержки:

Денежная компенсация на питание. Её выплачивают в день донации (размер устанавливают регионы).

Два дня отдыха по Трудовому кодексу: день донации плюс ещё один оплачиваемый день, который можно присоединить к отпуску.

Приоритетное право на путёвки в санатории.

Что касается донорства костного мозга, то оно полностью безвозмездное, денежной выплаты за донацию не предусмотрено. Но донору компенсируют все расходы, связанные с обследованием, поездкой, проживанием и лечением при необходимости. Льготы и меры поддержки для доноров костного мозга регулируются отдельными программами и чаще всего носят адресный характер.

Что изменится с 2027 года

Льготы для доноров крови в 2027 году. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Пока никаких новостей о кардинальных изменениях в законе о почётных донорах с 2027 года нет. Единственное, о чём известно, так это об очередной индексации ЕДВ для граждан, имеющих этот статус.

К тому же со следующего года Социальный фонд России возьмёт на себя назначение ежегодной денежной выплаты. Сейчас эту меру поддержки администрируют регионы, а с 2027 года полномочия перейдут на федеральный уровень. Фонд будет сам автоматически проверять данные, например, из Единой централизованной цифровой платформы или базы данных службы крови, и назначать выплату, если право на неё подтверждено. Однако для граждан кардинально ничего не изменится — беззаявительный порядок назначения выплаты и так уже работает. Новые правила донации крови с 2027 года.

FAQ

Когда приходят выплаты почётным донорам?

Ежегодная выплата поступает один раз в год. Обычно её перечисляют до 1 апреля.

Как оформить выплату через портал «Госуслуги»?

На портале нужно найти услугу «Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награждённым знаком «Почётный донор России», заполнить заявление, приложить сканы документов и отправить. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете.

Какая сумма выплаты почётным донорам в 2026 году?

В 2026 году федеральная ежегодная выплата составляет 19 497,68 ₽.

Положена ли выплата донорам костного мозга?

Денежной выплаты за донацию костного мозга нет — донорство полностью безвозмездное. Но все связанные расходы (обследования, проезд, проживание) компенсируются.

Что изменится с 2027 года?

Планируется индексация федеральной выплаты и упрощение подтверждения донаций за счёт цифровизации.

Авторы Андрей Ананьев