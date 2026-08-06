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6 августа, 12:53

Песец подкрался незаметно: Портного из Китая уличили в контрабанде шкурок животных

Российские таможенники выявили канал контрабанды шкур куницы и соболя в Китай

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китайский портной организовал канал отправки из России на родину шкур куницы и соболя. Ценный мех он прятал в куртках, зашивая под подкладку по 50–60 шкурок, после чего посылки уходили как обычная одежда.

По данным сайта MK.ru, в документах мужчина указывал «хлопковую одежду». Отправления проходили через таможенные пункты в аэропорту Шереметьево и на Казанском вокзале, иногда по несколько раз в день.

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Всего сотрудники таможни выявили более 15 эпизодов и обнаружили свыше тысячи шкурок куницы, а также несколько десятков соболиных. В Москве портного знали как Сашу — он занимался ремонтом и продажей меховых изделий.

После задержания мужчина заявил, что не знал об особом порядке декларирования такого товара. Черёмушкинский суд назначил ему крупный штраф, а контрабандный мех конфисковал.

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Ранее в Новосибирске суд приговорил 25-летнего местного жителя к 10 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за контрабанду и хранение наркотиков. Он пытался провезти конфеты с тетрагидроканнабинолом в Россию.

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Борис Эльфанд
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