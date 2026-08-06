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Регион
6 августа, 13:53

Экс-депутат Рады предупредил о попытках Зеленского сорвать выборы в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский и украинские спецслужбы могут попытаться сорвать выборы в России с помощью угроз, атак на избирательную инфраструктуру и ложных сообщений о минировании, полагает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его оценке, наиболее опасной ситуация может оказаться в новых регионах РФ.

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В беседе с «Абзацем» политик предположил, что Киев будет давить на членов избирательных комиссий и создавать помехи для голосования. Ложные сообщения о взрывных устройствах, по его словам, могут привести к эвакуации людей и привлечению экстренных служб.

«Террор – это единственное, на что способен Зеленский», — подчеркнул экс-нардеп, выразив уверенность, что российские власти и силовые ведомства заранее подготовят комплекс мер для защиты граждан.

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Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского раскритиковала действия украинского руководства и заявила, что тяжёлое положение страны связано непосредственно с политикой экс-комика. Юлия Мендель возложила на Зеленского ответственность за кризис на Украине.

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Борис Эльфанд
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