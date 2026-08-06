Владимир Зеленский и украинские спецслужбы могут попытаться сорвать выборы в России с помощью угроз, атак на избирательную инфраструктуру и ложных сообщений о минировании, полагает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его оценке, наиболее опасной ситуация может оказаться в новых регионах РФ.

В беседе с «Абзацем» политик предположил, что Киев будет давить на членов избирательных комиссий и создавать помехи для голосования. Ложные сообщения о взрывных устройствах, по его словам, могут привести к эвакуации людей и привлечению экстренных служб.

«Террор – это единственное, на что способен Зеленский», — подчеркнул экс-нардеп, выразив уверенность, что российские власти и силовые ведомства заранее подготовят комплекс мер для защиты граждан.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского раскритиковала действия украинского руководства и заявила, что тяжёлое положение страны связано непосредственно с политикой экс-комика. Юлия Мендель возложила на Зеленского ответственность за кризис на Украине.