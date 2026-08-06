В Германии заявили об атаке на грузовое судно ФРГ в Чёрном море

Грузовое судно, принадлежащее германской компании, подверглось атаке беспилотников в акватории Чёрного моря неподалёку от Одессы. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Речь идёт о судне Emil, которое ходит под флагом Либерии, а его владельцем является гамбургская компания Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG. По данным издания, инцидент произошёл примерно в 21 морской миле (около 39 километров) от украинского порта.

В результате атаки на борту вспыхнул пожар, а также вышли из строя несколько технических систем, что лишило судно возможности маневрировать. Экипаж был оперативно эвакуирован, по предварительной информации, никто из моряков не пострадал.

Ранее дроны ВСУ атаковали судно, шедшее из Турции в Новороссийск с грузом овощей и фруктов. В итоге экипаж эвакуировали в порт РФ.