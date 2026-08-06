Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 14:10

«Нужен более веский аргумент»: Раскрыта цель дроновой кампании ВСУ

Эксперт Леонков: Дроновая кампания ВСУ — провокация, чтобы РФ ударила по Европе

Обложка © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Обложка © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Дроновая кампания ВСУ по ударам по российским логистическим центрам рассчитана на то, чтобы спровоцировать Москву на ответные удары по целям в Европе. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Украина пытается создать громкую медийную картинку, чтобы побудить Россию бить не только по территории Украины, но и по европейским производственным мощностям, где делают комплектующие для беспилотников и ракет.

Эксперт пояснил, что в Европе сейчас буксует процесс милитаризации, население не верит в угрозу со стороны России, поэтому Киеву и его союзникам нужна провокация — более веский аргумент. При этом европейцы, по его словам, не слишком довольны успехами украинской кампании.

Леонков сослался на публикации западных СМИ, отмечающих, что удары Украины не так результативны и наносят мало ущерба военной машине России, а топливный кризис, который хотели вызвать ВСУ, так и не наступил.

СК квалифицировал удар по логистическому центру WB под Владимиром как теракт
СК квалифицировал удар по логистическому центру WB под Владимиром как теракт

Ранее Life.ru писал, что в Собинском округе Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Позже стало известно, что был атакован логистический комплекс Wildberries. Пострадали три человека.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar