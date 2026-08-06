«Нужен более веский аргумент»: Раскрыта цель дроновой кампании ВСУ
Эксперт Леонков: Дроновая кампания ВСУ — провокация, чтобы РФ ударила по Европе
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Дроновая кампания ВСУ по ударам по российским логистическим центрам рассчитана на то, чтобы спровоцировать Москву на ответные удары по целям в Европе. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, Украина пытается создать громкую медийную картинку, чтобы побудить Россию бить не только по территории Украины, но и по европейским производственным мощностям, где делают комплектующие для беспилотников и ракет.
Эксперт пояснил, что в Европе сейчас буксует процесс милитаризации, население не верит в угрозу со стороны России, поэтому Киеву и его союзникам нужна провокация — более веский аргумент. При этом европейцы, по его словам, не слишком довольны успехами украинской кампании.
Леонков сослался на публикации западных СМИ, отмечающих, что удары Украины не так результативны и наносят мало ущерба военной машине России, а топливный кризис, который хотели вызвать ВСУ, так и не наступил.
Ранее Life.ru писал, что в Собинском округе Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Позже стало известно, что был атакован логистический комплекс Wildberries. Пострадали три человека.
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