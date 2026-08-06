Ты клубника, я клубника: В США появился первый круглосуточный канал с ИИ-сериалами

На американской платформе Roku начал вещание бесплатный круглосуточный канал, где показывают фильмы, сериалы и другие проекты, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Fairground AI Creator TV работает как обычное линейное телевидение: зрители не выбирают отдельное видео, а подключаются к непрерывному эфиру с рекламными паузами. В программу вошли короткометражки, анимация, комедии, документальные и тру-крайм-проекты.

Канал запустила калифорнийская компания Fairground Entertainment. Она утверждает, что это первый в мире FAST-канал, полностью посвящённый контенту, созданному при помощи ИИ. В его наполнении участвуют более 100 авторов и свыше 40 студий.

Основатель компании Колин Петри-Норрис объяснил, что авторам нейросетевых фильмов не хватало площадки с массовой аудиторией. Проект должен вывести такие работы за пределы соцсетей и экспериментальных фестивалей.

Fairground также предложила создателям коммерческую модель: отобранные проекты будут показывать на Roku и других сервисах, а авторам обещают передавать половину полученного от их контента дохода.

Первые записи эфира вызвали неоднозначную реакцию. Пользователи соцсетей называли канал «ИИ-слопом» и «антиутопией», а также критиковали неестественную мимику и голоса нейросетевых персонажей.

Сама Roku рассчитывает активнее использовать ИИ и в рекламе. Генеративные инструменты должны позволить небольшим компаниям быстро создавать недорогие ролики и размещать их на телевизионной платформе.

Ранее актёр Евгений Миронов заявил о неизбежной замене артистов искусственным интеллектом. При этом он считает, что такое произойдёт только в блокбастерах, в то время как артхаус и театр останутся за живыми людьми. Кстати, весной стало известно, что звезду «Бэтмена» Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ ради нового фильма.