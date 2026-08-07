Стало известно, где и когда простятся с автором «золотого паса» Иваном Едешко

Прощание с олимпийским чемпионом 1972 года и бывшим баскетболистом ЦСКА Иваном Едешко состоится 7 августа в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе армейского клуба.

Церемония начнётся в 10:30 по московскому времени в легкоатлетическом манеже ЦСКА. После гражданской панихиды спортсмена похоронят с воинскими почестями на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Иван Едешко ушёл из жизни в возрасте 81 года. По имеющимся данным, причиной смерти стал инфаркт, вызванный острым нарушением работы сердца. Спортсмен вошёл в историю мирового баскетбола как автор легендарного «золотого паса» в финале Олимпиады 1972 года. Именно его точная передача через всю площадку позволила Александру Белову забросить решающий мяч в последние секунды встречи с командой США и принесла сборной СССР первое в истории олимпийское золото в баскетболе.