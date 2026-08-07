Вас посетили злые духи: Священник объяснил, почему снятся покойные родственники

Сны с умершими родственниками чаще всего связаны с тоской по близким и переживанием утраты, объяснил протоиерей Димитрий Ильичёв. По его словам, особенно тяжело такие сновидения могут воспринимать люди, которым сложно опереться на веру и справиться с сильными переживаниями после смерти родного человека.

Церковь при этом относится к снам настороженно, поскольку человек во время сна не способен полностью контролировать происходящее. Священнослужитель подчеркнул, что после подобных сновидений не стоит поддаваться страху или воспринимать увиденное как прямое предсказание, иначе человек может невольно начать подстраивать под него события реальной жизни.

«Лучше перекреститься и помолиться Богу. Если сон был от злых духов, то все уйдёт. Они могут принимать разные обличия, в том числе наших близких», — отметил собеседник «Радио 1».

Он добавил, что дневные мысли и воспоминания о покойных нередко переносятся в сновидения. Именно поэтому во сне могут появляться образы близких людей, которые что-то предлагают, зовут за собой или пытаются куда-либо увести.

Кстати, привычка оставлять на ночь телевизор, ночник или другой источник света может незаметно вредить организму. Даже слабое освещение во время сна способно нарушать работу внутренних биологических часов и со временем привести к серьёзным проблемам со здоровьем.