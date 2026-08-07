Трамп 45 раз упомянул траву за время президентства

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом очень часто говорил о газонах — иногда даже больше, чем о политике и экономике. На это обратило внимание Associated Press.

Через пять недель после инаугурации он заявил, что с травой во дворе Белого дома нельзя ничего поделать — её нужно менять. Позже Трамп не раз возвращался к этой теме и даже сказал, что «трава похожа на людей — у неё есть жизнь». За полтора года политик упоминал траву не менее 45 раз — примерно раз в 12 дней.

AP связывает это с прошлым Трампа как девелопера, его любовью к гольфу и стройкам, а также с масштабным обновлением территории Белого дома. В администрации комментировать его увлечение газонами отказались.