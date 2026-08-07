В приграничье Черниговской области из 1300 человек, подлежащих обязательной эвакуации, согласились уехать только 100. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Местные жители массово игнорируют распоряжения покинуть опасную зону. По данным источника, 800 человек просто не отреагировали на требование властей.

Ещё 400 граждан оформили письменный отказ. Таким образом, доля согласившихся на переезд составила лишь 7,7% от общего числа оповещённых.

Украинская сторона регулярно инициирует принудительный вывоз людей из населённых пунктов у линии боевого соприкосновения. Официальная мотивировка — забота о безопасности гражданских.

Однако практика показывает, что реализовать эти планы удаётся не всегда. В МВД Украины ранее признавали систематическое нежелание граждан уезжать из родных мест.

Люди зачастую предпочитают оставаться в своих домах, несмотря на угрозы и настояния чиновников. Ситуация в Черниговской области стала очередным подтверждением этой тенденции.