13-й сын, мост и вещий сон упекли норвежку в тюрьму

Жительница Норвегии Кирсти Ларсен получила двухдневный тюремный срок после многолетнего спора с властями из-за имени своего сына. Об этом пишет The Mirror.

По данным издания, незадолго до рождения тринадцатого ребенка женщина увидела сон, в котором услышала голос, призвавший назвать мальчика именем Bridge («мост»). В итоге она выбрала близкий по смыслу вариант на иврите — Гэшер.

Однако норвежские власти отказались регистрировать такое имя. Как утверждается в публикации, чиновники сочли его слишком иностранным и решили, что оно может негативно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка.

Ларсен попыталась оспорить это решение в суде, но безуспешно. После этого ей назначили штраф, который она принципиально отказалась оплачивать.

«Если бы мы приняли этот штраф, то мы признавали бы какую-то вину», — приводит The Mirror слова женщины. В итоге за неуплату денежное взыскание заменили двумя днями заключения.

Инцидент произошел в 1995 году, но до сих пор вызывает резонанс — недавно её обсуждали на YouTube-канале Mental Floss. Там объяснили, что в Норвегии регулируют имена детей, хотя с 90-х правила и смягчились.

А ранее стало известно, что в 2025 году Иван обошёл Дональда и Джона в рейтинге имён для мальчиков в США. Невероятно, на факт: в прошлом году в стране родились 2240 детей с таким именем. Вариант Ivan опередил имена Дональд и Джон. В 2025 году имя Дональд получили 395 мальчиков, а Джон — 230.