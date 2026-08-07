Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 08:12

13-й сын, мост и вещий сон упекли норвежку в тюрьму

The Mirror: жительницу Норвегии отправили в тюрьму из-за имени сына

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительница Норвегии Кирсти Ларсен получила двухдневный тюремный срок после многолетнего спора с властями из-за имени своего сына. Об этом пишет The Mirror.

По данным издания, незадолго до рождения тринадцатого ребенка женщина увидела сон, в котором услышала голос, призвавший назвать мальчика именем Bridge («мост»). В итоге она выбрала близкий по смыслу вариант на иврите — Гэшер.

Однако норвежские власти отказались регистрировать такое имя. Как утверждается в публикации, чиновники сочли его слишком иностранным и решили, что оно может негативно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка.

Певица Сати Казанова рассекретила «безгрешное, чистое, любящее» имя своей дочери
Певица Сати Казанова рассекретила «безгрешное, чистое, любящее» имя своей дочери

Ларсен попыталась оспорить это решение в суде, но безуспешно. После этого ей назначили штраф, который она принципиально отказалась оплачивать.

«Если бы мы приняли этот штраф, то мы признавали бы какую-то вину», — приводит The Mirror слова женщины. В итоге за неуплату денежное взыскание заменили двумя днями заключения.

Инцидент произошел в 1995 году, но до сих пор вызывает резонанс — недавно её обсуждали на YouTube-канале Mental Floss. Там объяснили, что в Норвегии регулируют имена детей, хотя с 90-х правила и смягчились.

Лев съел конкурентов: Названы самые популярные имена новорождённых в Москве
Лев съел конкурентов: Названы самые популярные имена новорождённых в Москве

А ранее стало известно, что в 2025 году Иван обошёл Дональда и Джона в рейтинге имён для мальчиков в США. Невероятно, на факт: в прошлом году в стране родились 2240 детей с таким именем. Вариант Ivan опередил имена Дональд и Джон. В 2025 году имя Дональд получили 395 мальчиков, а Джон — 230.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Норвегия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar