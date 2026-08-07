«Русалку», «Горыныча» и ещё пять российских крафтовых напитков запретили в Белоруссии

Сразу семь крафтовых пивных напитков трёх российских производителей попали под запрет в Белоруссии после лабораторных проверок. В них обнаружили консерванты и синтетические красители, которые не были указаны на маркировке или не допускаются при производстве такой продукции. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, сведения также опубликованы белорусским Госстандартом.

У воронежского ООО «Брелок» нарушения нашли сразу в трёх напитках. В «Русалке» и «Джимбо» выявили незаявленную сорбиновую кислоту и сорбаты. В «Черничном Горыныче», по данным проверки, помимо них обнаружили синтетический краситель тартразин. Госстандарт признал продукцию не соответствующей требованиям технических регламентов по безопасности и маркировке.

В Blackberry Blood производства подмосковного ООО «Бамблбир» проверяющие также нашли незаявленные добавки. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, речь идёт о сорбиновой кислоте, сорбатах и красителе азорубине. Карточка напитка включена Госстандартом в реестр продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов.

Ещё три позиции принадлежат Kulinar Brewery московского ООО «Аляска»: «Смородиновый крамбл», «Ежевичный коблер» и «Малиновый эклер». В них обнаружили недопустимые для такой продукции консерванты — сорбиновую и бензойную кислоты. В «Малиновом эклере», как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, вдобавок выявили незаявленные красители понсо 4R и азорубин.

Проверка касалась конкретных партий, выпущенных с октября 2025-го по апрель 2026 года. Белорусский Госстандарт запретил их ввоз и продажу в стране, поставщиков обязали изъять продукцию из обращения.

При этом напитки с такими же названиями встречаются и в российской продаже. Например, «Русалка» Brewlok присутствует в каталоге «Ленты». Это, однако, не означает, что продаваемая в России продукция относится к тем же партиям, которые проверяли в Белоруссии: белорусский запрет автоматически на российский рынок не распространяется.