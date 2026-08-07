В Москве простились с Иваном Едешко — автором легендарного «золотого паса» на Олимпиаде-72

В Москве прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом 1972 года Иваном Едешко. Родные, друзья, коллеги и болельщики собрались в легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА, передаёт ТАСС.

Проводить легенду советского баскетбола пришли народный артист России Лев Лещенко, олимпийский чемпион Сергей Тараканов, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент ЦСКА Андрей Ватутин и другие. На церемонии также зачитали траурные обращения президентов России и Белоруссии.

Тараканов признался, что сам начал заниматься баскетболом после знаменитого финала Олимпиады в Мюнхене.

«Я начал заниматься баскетболом, когда увидел этот „золотой пас“ в 1972 году. Только выдающийся спортсмен мог отдать такую передачу — когда оставались секунды до конца матча», — сказал он.

Лещенко вспомнил Едешко не только как выдающегося спортсмена. По его словам, баскетболист писал стихи, а Вячеслав Добрынин даже создал несколько песен на его тексты. Артист выразил соболезнования семье олимпийского чемпиона.

Едешко похоронят на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Иван Едешко умер в возрасте 81 года. В историю спорта он вошёл прежде всего благодаря финалу Олимпиады-1972 против сборной США: за несколько секунд до сирены Едешко сделал передачу через всю площадку Александру Белову, который забросил победный мяч. Сборная СССР выиграла со счётом 51:50 и впервые стала олимпийским чемпионом.