«Не надо ничего бояться»: Выжившая после кислотной атаки бывшего петербурженка выписалась из больницы

Петербурженку Анастасию Прокофьеву, которую облил кислотой бывший, выписали НИИ имени Джанелидзе. Девушку встречали друзья, однокурсники и журналисты. Врачи отметили, что все пересаженные ткани прижились, а оставшиеся раны заживают самостоятельно.

По словам заведующего ожоговым отделением Дениса Костякова, случай был экстраординарным, так как химические ожоги составляют лишь 2–3% от всех поступающих. За почти три месяца в стационаре Анастасия перенесла несколько операций, включая удаление глаза.

«Сегодня самое главное — пациентка выписывается. Все трансплантаты прижили, остаточные раны склонны к самостоятельному заживлению», — приводит слова медика «Осторожно Петербург».

Девушка призналась, что до сих пор не верит в выписку. В реанимации она пела песни, чтобы справиться с болью и страхом. Первое, о чём она спросила, придя в сознание, — задержали ли нападавшего.

«Я три недели пролежала на кровати, смотря в потолок. Вокруг — люди без сознания. Я одна в сознании. Как спасалась? Пела песни. Все, что знала, — пропела. Меня это спасало. Ещё переживала за родителей — им было тяжелее, ведь они не знали, что со мной», — вспоминает девушка.

В суде пострадавшая намерена настаивать на квалификации действий облившего её кислотой Сергея Михайлова как покушения на убийство, не соглашаясь с версией защиты о причинении тяжких повреждений. Ни сам нападавший, ни его родственники, по её словам, до сих пор не принесли извинений.

По словам Анастасии, лишь один раз его мать сказала, что ей жаль, и всё. Она выразила желание полностью восстановиться, выглядеть безупречно и добиться правосудия. Говоря о страхах, она заявила, что бояться ей нечего.

Теперь девушка планирует уехать за город, помогать другим пострадавшим, вести блог и заниматься огородом. Врачи предупреждают, что психологическая и физическая реабилитация займёт не один год.

Напомним, что ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал Сергея Михайлова. Его обвиняют в покушении на убийство бывшей девушки: он ударил её ножом и облил кислотой. Пострадавшая выжила лишь потому, что нападавший ушёл, уверенный в её смерти, а врачи успели вовремя оказать помощь. Свою вину Михайлов не признал, заявив, что не хотел убивать, и назвал произошедшее обычным конфликтом.