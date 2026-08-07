Петербурженку, которую бывший парень облил кислотой, выписали из больницы

Петербурженку Анастасию, которую бывший молодой человек облил кислотой, выписали из НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Девушка поступила в больницу в критическом состоянии, однако медикам удалось спасти ей жизнь.

Лечение было долгим и проходило в несколько этапов, рассказал в беседе с 78.ru заведующий вторым ожоговым отделением Денис Костяков. Пациентке сделали шесть операций: от первичной обработки повреждений до сложных пересадок кожи. Сейчас угрозы для её жизни нет, однако впереди длительная реабилитация и новые пластические вмешательства.

Облитую кислотой петербурженку выписали из больницы. Видео © 78.ru

Сама Анастасия рада возвращению домой и старается сохранять позитивный настрой. По её словам, пройти тяжёлое и болезненное лечение ей во многом помогла поддержка друзей и коллег.

«Больше всего хочу восстановиться полностью. Любой девушке это важно. Хотелось бы выглядеть похоже на то, как я выглядела раньше. Конечно, хотелось бы какого-то правосудия и справедливости», — отметила пострадавшая.

Напомним, 25 мая суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на бывшую девушку. По версии следствия, он облил её кислотой и нанёс ножевые ранения. Спустя почти месяц стало известно, что из-за тяжёлого ожога роговицы Анастасии пришлось удалить глаз.