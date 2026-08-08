Бег на 3 км — не проблема после 30, а после 50 в ходу палки: нормативы ГТО для людей элегантного возраста

В 25 лет пробежать пятёрку без одышки — обычное дело. Потом наступает день, когда та же пятёрка даётся со скрипом, а лестница вдруг напоминает о существовании коленей. Возраст меняет не желание двигаться, а то, сколько и как это делать. Life.ru разобрал, сколько нужно ходить и бегать после 30, 40 и 50 лет, а заодно — что по этому поводу говорят официальные нормативы ГТО и как получить золотой значок.

Сколько ходить и бегать после 30 лет

Сколько нужно бегать после 30 лет по нормативам ГТО? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Минимальная рабочая норма для этого возраста — 8–10 тысяч шагов в день или 150 минут умеренного кардио в неделю. К этому стоит добавить силовую тренировку на крупные группы мышц два раза в неделю: тело в 30 лет уже не прощает нагрузку от случая к случаю так легко, как в 20 лет. Врачи советуют строить не рекорды, а привычку: одинаковое время тренировок и постепенное увеличение дистанции без резких рывков и лишнего геройства.

Сколько ходить и бегать после 40 лет

После 40 суставы и связки хуже переносят ударную нагрузку, а восстановление после тренировки требует больше времени. Норму по шагам можно оставить прежней, а вот интенсивность бега разумнее снизить и часть кардио заменить быстрой ходьбой. Между силовыми занятиями стоит закладывать день полного отдыха, а не тренироваться через боль в мышцах. Растяжка перед нагрузкой в этом возрасте — уже не формальность, а обязательный пункт.

Сколько ходить и бегать после 50 лет

В этом возрасте на первый план выходит не скорость, а регулярность. Двух силовых тренировок в неделю на всё тело обычно достаточно — три уже избыточны для большинства людей без спортивного прошлого. Отдельного внимания заслуживает скандинавская ходьба: палки снимают часть нагрузки с коленей и одновременно включают в работу почти всё тело, поэтому такой формат часто советуют вместо привычного бега на длинные дистанции.

Нормативы ГТО по возрастам: сколько нужно сдать

Как сдать нормативы ГТО и получить налоговый вычет в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Комплекс ГТО делит взрослых на возрастные ступени с шагом в пять лет, и требования на золото ощутимо меняются от одной к другой. Вот как выглядят обязательные нормативы для мужчин на золотой знак по трём ключевым ступеням: 30–34 года — бег 3000 м: 13:00; подтягивания: 13 раз; отжимания: 33 раза.

— бег 3000 м: 13:00; подтягивания: 13 раз; отжимания: 33 раза. 40–44 года — бег 2000 м: 9:45; подтягивания: 10 раз; отжимания: 29 раз.

— бег 2000 м: 9:45; подтягивания: 10 раз; отжимания: 29 раз. 50–54 года — бег 2000 м: 10:45 или скандинавская ходьба 3 км: 23:50; подтягивания: 8 раз; отжимания: 25 раз.

Знак присваивают по худшему из засчитанных результатов, а не по среднему баллу. Поэтому ровная подготовка по всем дисциплинам сразу важнее, чем один сильный норматив.

Как получить золотой значок ГТО

Чтобы получить золото, недостаточно один раз выйти на площадку: сначала регистрация на gto.ru и получение УИН — уникального идентификационного номера участника. Дальше — запись на тестирование через личный кабинет или портал «Госуслуги», выбор центра и даты сдачи нормативов по всем обязательным категориям. Знак присваивают, только если все засчитанные испытания выполнены не ниже золотого уровня: серебро хотя бы по одной дисциплине сразу понижает итоговый результат.

Справка и льготы: что даёт значок ГТО

Какие льготы даёт значок ГТО школьникам, студентам и работникам? Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Без медицинской справки о допуске к сдаче нормативов документы на тестирование не примут — это касается участников любого возраста, не только детей. Справку выдают после осмотра терапевта, и хранить её про запас не получится: срок действия ограничен. Взамен за старания с 2025 года значок ГТО даёт право на налоговый вычет, а школьникам и студентам — дополнительные баллы к ЕГЭ и повышенную государственную академическую стипендию.

Нормативы ГТО удобны тем, что снимают вопрос: «А нормально ли я тренируюсь для своего возраста?» — цифры уже посчитаны и проверены не один десяток лет. Не обязательно гнаться сразу за золотом: даже бронзовый результат уже означает, что тело в рабочем состоянии, а дальше можно двигаться к серебру и золоту в своём темпе. Кстати, забота о теле часто начинается с малого. Если в семье есть школьник, стоит проверить ещё один момент: 7 золотых правил выбора школьного рюкзака, которые уберегут спину ребёнка от сколиоза.